公務員年改不同調 民進黨團將提年改會版
考試院今天通過公務員年改法案，但所得替代率、退休金計算基準等內容與年金改革委員會版本不同。負責年改的行政院政務委員林萬億今天表示，立法院民進黨團將提出年改會版法案。
行政院與考試院今天分別通過教職與勞工、公務員年改草案，同步函送立法院審議。但相較於行政院通過的公立學校教職員退休撫卹條例草案內容，是採用年改會版本，考試院通過的公務人員退休撫卹法草案，則與年改會不同調。
行政院上午舉行院會後記者會，林萬億表示，因考試院提出的公務員年改版本與年改會不同，造成公教年改有差異。
林萬億說，公教年改最大的兩個差異點，一是所得替代率，任職35年的公務人員所得替代率，分10年自80%逐年降至70%，教職人員則是從75%降至60%。第二是退休金的計算基準，公務員是採計退休前10年平均薪資，教職人員則是採計退休前15年。
林萬億表示，今天收到立法院民進黨團通知，將支持年改會版本，提出黨團版的公務人員退休撫卹法草案，讓公教人員一致。
另外，在軍人的年改方面，林萬億說，現在公教勞年改法案已送立法院審議，將持續討論軍人年改，定案後還需經過國防部與行政院的程序，估計需要約1個月時間，希望4月底前可送立院審議。1060330
(中央社)
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