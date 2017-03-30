南韓：北韓或將同時引爆鈽鈾氫3類核彈
南韓合同參謀本部發言人今天表示，專家們分析認為，不排除北韓第6次核試將可能一起引爆鈽彈、助爆型裂變鈾彈和初級氫彈。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓軍方專家認為，北韓有意試爆多種核彈，提高爆炸當量，對外炫耀其所謂「擁核國家」地位，進行一次集大成的總結性核武試驗，可能在同一天連續引爆多類型核彈，或進行兩場相隔1到2天的核試爆。
報導指出，民間專家們認為，北韓將同期試爆3到5枚核彈，威力相當於15萬到20萬噸黃色炸藥的爆炸當量。這與巴基斯坦1998年的核試類似，具有一次性測得大量資料的好處。
據報導，北韓前5次核子試驗的威力分別是：第1次1000噸以下（鈽彈）、第2次3000至4000噸（鈽彈）、第3次6000至7000噸（疑似濃縮鈾彈）、第4次6000噸（自稱氫彈疑似助爆型裂變武器）、第5次1萬噸（助爆型裂變武器即增強型原子彈）。
報導指出，北韓核試在即的徵兆日益凸顯。美國的北韓專題網站「38 North」判讀攝於28日的豐溪里核子試驗場衛星圖像發現，有70到100人列陣聚集在試驗場主要輔助園區，這與2013年2月第3次核試1個月前的景象類似。
此前，38 North還報導稱，在試驗場北側坑道入口發現3到4輛疑似運輸核試裝備的車輛，地面貌似鋪設了通信線纜。1060330
(中央社)
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