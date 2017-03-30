大甲媽遶境 大學師生推體感遊戲相迎
大甲媽祖鑾轎今天從雲林進入彰化，位於彰化埤頭的明道大學為歡迎媽祖鑾轎，動員近300名師生，推出媽祖體感遊戲接駕。
明道大學資訊傳播學系助理教授林正忠指出，結合媽祖以及刮刮樂，參與遊戲的玩家可以透過隔空揮手感應體溫，刮出黃金媽祖神像，同時增進對媽祖傳統文化的了解。
大甲鎮瀾宮媽祖展開9天8夜的遶境活動，今天是遶境活動的第六天，大甲媽鑾轎早上從雲林縣進入彰化縣，今天一整天都在南彰化的溪州、埤頭以及北斗等鄉鎮遶境，預計今晚駐駕在北斗鎮的奠安宮。
而位於埤頭鄉的明道大學剛好在大甲媽遶境路線上，每年為歡迎大甲媽，師生們無不絞盡腦汁發揮創意，展現年輕活動迎接鑾轎，今年也不例外，除了有外籍學生穿上代表各國的服裝歡迎大甲媽祖之外，校方也推出媽祖主題的體感遊戲。
來自馬來西亞、香港等地的僑生，穿上傳統服裝，為媽祖獻壽桃祝壽，也跟著大家一起躦轎腳，向媽祖祈求國泰民安，其中1名參與的馬來西亞僑生趙之俐說，第一次躦轎腳，感到很有趣。1060330
(中央社)
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