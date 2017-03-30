遭資遣異地覓新職 跨域津貼小確幸
嘉義縣民眾阿興遭公司資遣，日前透過朴子就業中心協助求職，順利找到合適的工作，因地點離居住地30公里以上，便申請通過「跨域就業津貼」，減輕負擔。
嘉義縣朴子就業中心今天表示，現年34歲的阿興，高中時便是勞動部雲嘉南分署培訓的電子類國手，曾出國比賽得獎。自大學資訊工程系畢業，從事監視器、音響等控制系統工作，後因興趣不合、所學不符離職。
後來，阿興前往南科電子科技業上班，工作時間長達5年，不過，公司為整合資源，減輕虧損，大量資遣員工，阿興就是其中一位。
阿興日前至就業中心申辦失業給付及求職，透過就業服務員輔導下，順利推介至離居住地30公里以上的地區工作，同時協助申請「跨域就業津貼」，減輕負擔。
阿興認為，原本前往新的工作地點前，還在猶豫通勤或租屋，畢竟這也是一筆不少的開銷，現在透過「跨域就業津貼」，的確是個小確幸。
朴子就業中心指出，鼓勵失業勞工儘速重回勞動市場，只要經公立就業服務機構諮詢、評估及推介，並符合相關規定者，提供每月新台幣1000元至3000元異地就業交通補助、每月最高5000元租屋補助或最高3萬元搬遷補助，其中交通及租屋最長補助1年。1060330
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。