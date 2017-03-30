遭資遣異地覓新職 跨域津貼小確幸

嘉義縣民眾阿興遭公司資遣，日前透過朴子就業中心協助求職，順利找到合適的工作，因地點離居住地30公里以上，便申請通過「跨域就業津貼」，減輕負擔。

嘉義縣朴子就業中心今天表示，現年34歲的阿興，高中時便是勞動部雲嘉南分署培訓的電子類國手，曾出國比賽得獎。自大學資訊工程系畢業，從事監視器、音響等控制系統工作，後因興趣不合、所學不符離職。

後來，阿興前往南科電子科技業上班，工作時間長達5年，不過，公司為整合資源，減輕虧損，大量資遣員工，阿興就是其中一位。

阿興日前至就業中心申辦失業給付及求職，透過就業服務員輔導下，順利推介至離居住地30公里以上的地區工作，同時協助申請「跨域就業津貼」，減輕負擔。

阿興認為，原本前往新的工作地點前，還在猶豫通勤或租屋，畢竟這也是一筆不少的開銷，現在透過「跨域就業津貼」，的確是個小確幸。

朴子就業中心指出，鼓勵失業勞工儘速重回勞動市場，只要經公立就業服務機構諮詢、評估及推介，並符合相關規定者，提供每月新台幣1000元至3000元異地就業交通補助、每月最高5000元租屋補助或最高3萬元搬遷補助，其中交通及租屋最長補助1年。1060330

(中央社)