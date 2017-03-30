立委疑放寬農藥圖利進口商 食藥署澄清

食藥署日前宣布放寬22種農藥限量，國民黨立委張麗善今質疑此政策圖利藥廠、進口商及美國。食藥署今澄清「絕非事實」，強調這次修正的128項中，僅4項是業者提出的進口申請。

衛福部日前一口氣修訂22種農藥在蔬果等農產品殘留容許量，其中農藥「氟派瑞」更是領先各國開放用於茶葉，公告實施以來爭議不斷，讓食藥署緊急喊卡，宣布「氟派瑞」政策暫緩實施。

國民黨立委張麗善今召開記者會，質疑衛福部放寬農藥標準，是為了貿易談判、抱美國大腿，還是圖利特定的貿易商、農藥業者？

食藥署今天澄清此說法「絕非事實」，強調這次修正的128項中，僅4項是業者所提的進口申請，另124項都是國內業者及農委會提出，以國內用藥需求及核准使用農藥增修訂。

食藥署指出，進口農產品之農藥殘留必須符合台灣標準，但因各國核可使用農藥方法不同，申請者可檢具國外核准使用規範及殘留試驗等科學佐證資料，向食藥署申請增修訂農藥殘留容許量標準，該作法符合國際規範且與歐、美、日等國家作法一致。

至於外界同樣有爭議的農藥「達滅芬」，把用於萵苣的容許量放寬到10ppm，食藥署解釋，這是在評估業者申請進口容許量資料、萵苣採樣殘留量、國際及日本標準後估算出的安全範圍，比美國、澳洲及歐盟的15ppm至30ppm還嚴格。

食藥署指出，農藥容許量訂定程序過去10年都一樣，農藥廠商須檢具資料向農委會申請登記使用，經農委會根據使用範圍、濃度、頻率及安全採收期等進行評估後，才可登記及公告，衛福部根據農委會提出的安全容許量，經評估後依法制程序訂定各類農產品之農藥殘留容許量標準。

此外，對於廢止氟派瑞用於茶葉政策，食藥署今下午也預告刪除「農藥氟派瑞於茶類一項殘留容許量」，即起進行為期60天預告，最快5月底生效。1060330

(中央社)