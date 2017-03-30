遠離兒少家暴 愛是陪著他一起成長

高雄榮總台南分院院長王志龍（左）肯定社工師陳珮沄（右）專業與服務。（黃文博翻攝）

各界在歡慶兒童節時，您知道有多少兒童正遭受暴力嗎？社工師陳珮沄指出，據官方統計資料顯示，去年通報18歲以下受暴兒童及少年的個案就有近萬人。但她也表示，社會上還有更多隱藏的個案，正躲在黑暗的角落哭泣。

「嗚嗚~我要社工姊姊，我要社工姊姊…」，「噓，別哭，社工姊姊現在在忙，等一會，再等一會兒。」，高雄榮總台南分院病房裡傳出稚嫩的兒童哭聲與婦女試著安撫的對話聲；這一幕讓正在隔壁為病人換藥的護理師匆忙地趕去幫忙安撫「乖乖，不哭，不哭」我幫妳叫社工姊姊來。

接到病房來的電話，抬頭一看中午12點40分，社工在電話這一頭連忙說著「好好，我知道」。放下吃了一半的便當，取了白袍與資料，便馬不停蹄地趕去病房。

「怎麼了？」，一句溫柔的聲音，讓淚眼婆娑的小玉，揉揉雙眼也止住了哭聲。小玉一看到熟悉的社工姊姊，一頭栽進了鄭社工的懷裡，揉著眼睛，斷斷續續抽搐地講著，她出院不要回家，叔叔會打我。

小玉是個受暴的5歲兒童，這次是被媽媽的同居男友凌虐；5歲的她，體重不到12公斤。社工師鄭宇斐翻閱著前人的紀錄，繼續往下看，孩子的媽媽因為交友複雜未婚生下她，不知生父是誰，一個人帶著孩子再度投奔現在的男友。因為不停哭鬧，被母親的同居人虐待毆打，身上有大大小小的新舊傷…。

鄭宇斐臉一沉，又是個受暴兒童。知道要處理的不止這位小小孩，包括孩子的母親、加害者，乃至母親的原生家庭等等，突然間她佩服起這位轉介孩子來醫院的林社工。

「兒少家暴案件不時在上演」高雄榮總台南分院社工師陳珮沄表示，日前才發生的宜蘭狠父將少年當狗栓，以及發生於高雄一位父親帶三小孩燒炭自殺事件，震驚社工界，讓所有社工在慶祝社工日時感到沉痛；同時也讓即將到來的兒童節蒙上陰影。

「愛是陪著他一起走，一起成長」社工師陳珮沄簡短有力的強調。她說，在這個高齡少子化社會的世代，希望更多人一起守護兒少的身心健康，用心發掘保護這群手無寸鐵的孩子遠離暴力，人人都能成為孩童守護者，這些小天使就能平安健康長大。

(中時)