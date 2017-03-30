司機送菜到銓敘部 渾身K味被逮怨衰

渾身K味的李姓司機，在菸盒內被查獲毒品。（陳鴻偉翻攝）

警方在菸盒內查獲1包K他命。（陳鴻偉翻攝）

42歲李姓貨車司機，今天上午9時送蔬菜到銓敘部餐廳時，被警方攔下臨檢，李因全身都是K煙臭味，員警起疑對他進行安檢，最後在菸盒內發現1小包K他命，李警訊時嘀咕送貨很多次，從沒在門口遇到警察，後來獲知是因為最近反年金改革人士，頻頻到考試院抗議，因此周遭警力是平常的10幾倍，忍不住抱怨：「真衰！」

文山一警方表示，考試院近期舉行「年金改革審查會」，由於之前有人潛入鬧事，為維護考試院周邊安全，讓會議順利進行，警方部署大批警力，在各個出入口，針對人、車加強盤查。

巡佐朱正榮、警員陳毅上午8時50分，在銓敘部門崗實施安檢時，李姓駕駛開著小貨車進來，準備送菜到院內餐廳，老練的員警上前詢問時，突然聞到車內瀰漫K他命之塑膠惡臭，立刻質問：「你在拉K嗎？」李聽後登時變臉，警方最後在他的菸盒內，起獲總重0.89公克的K毒，依毒品罪將李送辦。

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(中時)