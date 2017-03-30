蹲苦窯時女友被性侵 男痛毆好友到重傷

新竹彭姓男子因詐欺、妨害自由、槍砲等案入獄服刑，假釋出獄後得知吳姓友人曾趁他服刑期間性侵其女友，當下怒不可抑，找來吳男談判不成，爆發爭執，彭竟持木棒對吳一陣痛毆，將他打到重傷。

吳被送醫後，被診斷出有頭部外傷、雙側蛛網膜下腔出血、硬膜外血腫、顱骨骨折及氣喘、上胃腸道出血、外耳道出血、左側顏面神經麻痺、枕部挫傷、脾臟破裂等傷勢，嗅覺、味覺嚴重減損，新竹地院法官依傷害致人重傷害罪，累犯，判刑2年10月。

(中時)