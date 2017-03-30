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衡文宮發清寒獎學金 400名學子齊向「帝爺公」祝壽

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衡文宮發清寒獎學金 400名學子齊向「帝爺公」祝壽
衡文宮主委陳明仁（左）頒發獎學金給埔心鄉羅厝國小的學子，校方並代表回贈感謝狀。（謝瓊雲攝）
衡文宮發清寒獎學金 400名學子齊向「帝爺公」祝壽
每年農曆三月三日，玄天上帝誕辰，員林衡文宮都會發放弱勢生活物資及清寒獎學子，今年總計有400名學子受惠。（謝瓊雲攝）

農曆三月三日是玄天上帝誕辰，供奉全台最大尊玄天上帝的員林衡文宮，30日舉辦慶祝誕辰儀式，並頒發品學兼優暨清寒學生獎學金，南彰化10鄉鎮400名學子，一起為「帝爺公」祝壽。

今天上午9點，廟方隆重舉行祝壽大典，不少信眾都虔誠準備餅乾雜糧或鮮花素果等供品前往拜拜；員林市長張錦昆、縣議員陳秋蓉等人也都到場觀禮，接著先發放低收入戶生活用品，再頒發獎學金。

鄰近10鄉鎮市、總計80所公私立高中職與中小學，共400名受獎學子，在各校師長帶隊下，一字排開，列隊向帝爺公行禮後，依序向主委陳明仁等人領取獎狀與獎學金，小學以下每人1千元、中學以上每人2千元。

衡文宮位在彰化縣員林市南區，並以廟內廣場高達26公尺的玄天上帝神尊聞名全台，發放弱勢家庭生活物資與獎學金的傳統已行之有年，14年來每年「帝爺公生」這天上午都會在祝壽大典後進行，從最早50校至今擴大到80校學子受惠。

陳明仁表示，獎學金都來自信徒捐獻或點燈、安太歲、香油錢等收入，秉持玄天上帝慈悲為懷的傳統，藉此拋磚引玉呼籲各界多關注孩子們的教育，並期許學子們在帝爺公庇蔭下能用功讀書，將來當個有用的人，回饋地方。

(中時)

關鍵字：獎學金帝爺公學子玄天上帝
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