青青草原改造工程 工人開錯路被壓路機壓死

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69歲蔡姓工人30日早晨8時許，駕駛壓路機時因上坡無法負重，導致下滑翻覆，蔡男就被壓在底下，警、消獲報趕抵將他救出送醫，最後仍宣告不治。（郭芝函翻攝）

新竹市香山區青青草原，去年投入2000萬經費，進行「青青草原遊憩設施暨景觀改善工程」，預計在今年6月底前完工，30日上午卻傳出蔡姓工人，在駕駛壓路機時，發生公安死亡意外，市府城市行銷處獲報，已要求廠商立刻停工，待勞檢局評估是否有勞安問題。

69歲蔡姓工人30日早晨8時許，駕駛壓路機開往大草原施工，途中疑似不諳路線，行駛到櫻花道後門，折返時因上坡無法負重，導致下滑翻覆，蔡男就被壓在底下，警、消獲報趕抵將他救出送醫，起初右大腿及右小腿有開放性骨折外，無生命危險，但仍內出血過多不治。

市府城銷處表示，「青青草原遊憩設施暨景觀改善工程」包括建置園區指標系統、改善生態池水質、加強入口意象，以及設置眺望草坡，打造可躺在草坡上野餐、賞鳥的悠閒氛圍，去年11月發包給廠商進行，預計在今年6月底完工，事故壓路機為包商所屬，大約12噸重。

市府第一時間獲報，已請廠商停工，城銷處趕赴現場了解意外發生經過，並釐清廠商相關責任，社會處也隨即啟動緊急救助措施，由社會處長陳雪慧代表市長林智堅，給予家屬5萬元慰問金。

(中時)