屏東監獄設太陽能屋頂 台灣首座
屏東監獄將一半的房舍屋頂出租設置太陽能光電，總面積1萬205平方公尺，每年可為國庫帶來新台幣約72萬元的收益，今天舉行竣工揭幕，為全台首座太陽能監獄。
屏東監獄房舍有12區，將6區標租給系統商裝設太陽光電，去年6月發包，屏監表示，總設置面積約為1萬205平方公尺、裝置容量1767KWP，平均每年發電量約193萬度，以每戶平均每月用電303度，共可供530戶每年使用的度數。
屏監表示，太陽能所產出的電力將全數併入台電電網，由系統商將太陽能電賣給台電，每年可替地球減少1022公噸的CO2排放，監獄每年依系統商賣給台電的收益，收取8.1%的租金，每年的租金約可挹注國庫72萬元，大大提升監獄的經濟效能。
屏東監獄表示，監獄設置太陽能屋頂，除促進公有房舍屋頂活化利用，保護屋頂防水層防止漏水，降低室溫節省用電，並可緩和收容人夏日煩躁情緒，一舉數得。
監獄收容人也加入太陽能板的施工，收容人接受系統廠商雇用及教育訓練，從事鋼構排放、組立及太陽能板架設，未來維護營運上也將由收容人清洗太陽能板，可提供收容人勞作金收入及習得一技之長，為重返社會時多一項謀生技能以增加就業機會。1060330
(中央社)
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