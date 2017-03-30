英國準備分手 歐盟內部呼籲團結
隨著英國的歐盟會員身分一分一秒走向終點，英國政府脫離歐盟這個艱鉅的任務宣告展開，歐盟領導人也大聲疾呼團結的重要。
法新社報導，就在英國正式展開終結其44年歐盟會員身分程序不久，歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）昨天說：「這是團結的時刻。」
針對可預見的未來兩年協商，榮科指出，歐盟公民的權益為第一優先。
處理英國脫歐的成本，根據歐盟執委會評估約600億歐元，也預期會是優先項目。協商開始時間預計落在5月中至5月底之間。
但就算在協商展開之前，英國今天也得開始進行歷史性的任務，將歐盟適用於英國的立法納入英國法律中，以因應最後終於脫歐的結果。
英國首相梅伊（Theresa May）昨天在國會中說，這件事非常重要，「如此當我們脫歐那天，每個人都會知道哪些規定還是可以沿用，每個人知道自己的依據在哪裡。」
英國政府今天將公布「白皮書」，勾勒大幅修法的計畫。
同一時間，榮科將與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）在馬爾他（Malta）舉行會議。（譯者：中央社許湘欣）1060330
(中央社)
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