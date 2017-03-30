清明節吃潤餅 這些店被抓包不合格
清明節將至，台中市衛生局30日公布節慶食品抽驗結果，結果抽驗20家坊間潤餅店，13家初驗不合格，不合格率高達65％，12家經複驗才合格，另一家則是歇業；食材部分，潤餅皮、花生粉、高麗菜、香菜等蔬菜共66件，3件不合格，不合格率4.5％。
初驗不合格的店家包括：豐原好幸福潤餅、北屯軍和街軍功潤餅割包之家、西屯福林路一卷潤餅專賣店、西屯福順路四季潤餅、龍井新興路好巧味潤餅、東區旱溪食月丘潤餅卷、大里仁化路蕭素淀潤餅、北區三民路幸福潤餅、北區永興街傅婆潤餅、西區五廊街楊清華潤餅飲食店、西區精誠路潤餅王、中區中山路阿靜潤餅以上12家潤餅店都經複驗才合格，另，西區向上北路向上潤餅初驗不合格，衛生局再上門複驗已歇業。
衛生局指出，此次抽驗包括潤餅皮31件、花生粉24件及高麗菜、香菜等蔬菜32件；不合格的3件潤餅常用食材，其中西屯區家樂福青海分公司「香菜」檢出農藥加保扶(Carbofuran)、陶斯松(Chlorpyrifos)、益達胺(Imidacloprid)、賓克隆(Pencycuron) 、百克敏(Pyraclostrobin)超過安全容許量標準，來源為雲林縣業者。
而大甲區超鴻百貨的「香菜」檢出農藥施得圃(Pendimethalin)殘留超標，來源廠商是彰化業者；此外，南區興源商店的「花生粉」則檢出總黃麴毒素超標，產品來源為彰化縣業者，已通知下架，並移至彰化縣衛生局追蹤續辦。
(中時)
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