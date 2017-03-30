宜蘭言論自由日系列活動 4月3日登場

4月7日是言論自由日，宜蘭縣政府4月3日在羅東文化工場舉辦座談等活動。（李忠一攝）

去年底行政院核定將4月7日訂為言論自由日，但早在4年前，宜蘭縣政府就將鄭南榕逝世日4月7日訂為宜蘭的言論自由日，縣府由導演鄭文堂擔任活動總策畫，以「存在‧自由」為題，規畫的演出、座談預定4月3日在羅東文化工場登場。

鄭文堂表示，行政院核定言論自由日具有非常重要的意義，宜蘭長期以來被稱作民主聖地，以「存在‧自由」為題，是挑戰思想上、改變頭殼裡的東西，安排的座談與談人都很犀利，樂團都是敢衝撞的樂團。

宜蘭縣代理縣長吳澤成指出，現在看言論自由好像是理所當然，但在當年是不容易，宜蘭在林聰賢擔任縣長任內，率先在2013年訂定宜蘭的言論自由日，宜蘭縣會努力、維繫言論自由的價值。

鄭南榕遺孀葉菊蘭表示，鄭南榕期待世世代代具有獨立思考能力，他做了很多開創、挑戰性的事，盼每個人都可以無所畏懼地高喊「我主張」；宜蘭是鄭南榕成長的地方，感謝宜蘭縣政府讓更多人了解鄭南榕，也感謝宜蘭這塊土地孕育很多的自由靈魂。

宜蘭縣紀念言論自由日4月3日在羅東文化工場舉行，有《體驗‧自由／言論力量─意識型態的解放與創作》等座談，上午10時至晚間8時是文創等周邊市集，下午3時有山宛然布袋戲團帶來《南木大俠》，董事長樂團等樂團將從下午5時起開始演出。

(中時)