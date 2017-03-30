疑閒在家沒事做 男公園試射玩具槍判罰8000元

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我要評比

新竹市傅姓男子今年2月間疑因閒在家沒事做，上午11點帶3把玩具槍到公園試射，朝園內水圳一陣亂射，遭民眾舉發並報警處理。

新竹地院法官調查，傅男所持皆為類似真槍的玩具槍，雖殺傷力不及真槍，但有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法裁處8000元罰鍰，玩具槍予以沒收。

(中時)