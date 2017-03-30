兩光哥網路號召反柯P 咖啡廳聚眾來者稀落
40多歲的陳姓男子在網路臉書上發起「2017年台北市長選務對策小組成立大會」，並自稱是「台灣本國公民聯盟」總部發起人，30日當天約有意加入的成員在南港一家咖啡館晤面。想不到，真的來了「士農工商」近20人，陳男有些失望的說，本來以為會來50多人，可以直接推舉社長，想不到人這麼少。
陳姓男子說，「我對柯文哲很不滿，要拆巨蛋是他，說不拆也是他，他根本是個大嘴巴。」記者詢問他的職業，陳男表示：「很普通，火鍋店外送，賺1萬多」，言下之意他有點自卑。
不過，職業不分貴踐，陳姓的發起雖有人認為有點「兩光」而嘲笑他是「兩光哥」，但網路時代單憑虛擬資訊就能號召10多人參加，多少也透露出台北市民對「選舉」和對柯文哲的興趣。陳男另表示，這次會議開了3小時。
至於「台灣本國公民聯盟」算不算獨派團體？劉男很模糊地表示，「應該算啦」。
記者進一步追問，既然到場人數少，原來的策略為何？「兩光哥」表示，原本希望能推舉社長和兩位副社長，再邀有名望人士參選台北市長，「把柯文哲換掉」。
但人數有限、策略不成，會不會失望？兩光哥表示，會繼續努力，也請記者留下聯絡方式，待哪天召集到更多人，一定會再邀媒體採訪。
(中時)
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