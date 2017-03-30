中水局水源運用新工程　議員鯉魚潭村民怒譙反對

三義鯉魚潭村長詹源添，率村民反對中水局興辦新水源輸水工程。（陳慶居攝）

女縣議員劉寶鈴率先發難炮轟中水局未關照苗栗縣。（陳慶居攝）

縣議員邱紹俊甚至在副局長陳建成（左）面前拍桌抗議。（陳慶居攝）

村長詹源添批管線工程偷工減料，把漏水引到景山溪浪費水資源。（陳慶居攝）

大安大甲溪水源聯合運用輸水工程，未獲苗栗鄉親青睞。（陳慶居攝）

「生雞蛋沒有、只有拉雞屎！」苗栗縣有5座水庫，未蒙其利卻先受其害，中區水資局上午召開大安大甲溪水源聯合運用輸水工程替代方案說明會，各級民代和村民數十人，不滿鯉魚潭水庫和新工程只照顧大台中地區，完全漠視水庫下游鄉鎮權益，輪番砲轟群起反對，最後不歡而散。

說明會上午10時舉行前，在三義鯉魚潭社區活動中心外面，已被村民掛滿抗議白布條，代表會副主席黃富裕和村長詹源添在戶外就表達對水資局的不滿。

中水局用大約10分鐘時間簡報，隨後聽取地方各界意見，列席的縣議員劉寶鈴、邱紹俊、韓茂賢、羅貴星及李聰祥，即輪番上陣痛斥中水局從興建鯉魚潭水庫到現在的新工程，始終只為大台中地區，從頭到尾沒提到如何回饋苗栗縣、照顧下游這些受害鄉鎮，辦說明會也沒準備任何資料，即使要求每日20萬噸的供水，講了20幾年了也沒下文，邱盛怒三度拍桌。

有民眾認為在地農田沒水灌溉被迫休耕，水卻賣到大台中，而新工程開挖又會破壞磁場和風水，重型車輛進出危害民眾安全，過去多次爆管危害生命財產的經驗餘悸猶存，現在村民怎麼放心得下？說明會最後不歡而散。

中水局副局長陳建成則表示，該項工程不會這麼快進行，後續要通過環境影響評估後，才能購地、施工，該局會持續再與地方溝通。

(中時)