費城開徵汽水稅 含糖飲料包裝紛瘦身
肥胖逐漸成為公共衛生的危機，為遏止人們的腰圍繼續成長，美國費城在今年一月份成為全國首個徵收汽水稅的大城，含糖飲料每盎司1.5美分(每30c.c上稅約5角台幣)的稅金也讓飲料公司吃不消，百事可樂率先宣布不在費城範圍內販售2公升以及12罐裝的可樂與旗下品牌的汽水。
百事可樂的決定是因為大容量的汽水售價受到稅金影響甚大，該項稅金是針對經銷商課徵，若是全數轉嫁消費者，相當於每瓶2公升的汽水要繳約1美元稅金。為了規避稅金，汽水廠商在費城紛紛推廣小容量的產品，避免打擊消費者的購買意願。
汽水容量在美國也是逐漸增加再減少的過程，以往汽水廠商發現無論容量多大的汽水，消費者總會喝光光，但容量增加其實成本增加的很少，所以兩公升汽水與快餐店的巨無霸杯應運而生。可是近年來健康意識抬頭，含糖飲量銷量逐年走軟，但是小包裝汽水的市場反而異軍突起，用來吸引想喝但又不敢喝那麼多的消費者，小罐裝平均每盎司的價格更高，也帶來了更多利潤。
根據費城經驗，光是今年2月的汽水稅就高達6400萬美元，超過稅務機關的估計，稅款將專項用在改善學校與社區活動中心的經費，難怪有越來越多美國大城市有意開徵汽水稅。
(中時電子報)
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