狂犬病危機再現 婦人緊急注射疫苗
「白天鼬獾不怕人，一定要閃遠一點！」4年前帶有狂犬病的鼬獾在東河鄉大舉出沒，還有民眾被咬傷，日前東河鄉尚德村又有婦人接近鼬獾，遭鼬獾唾液噴到眼睛，隔天發現鼬獾死在住家庭院中才通報疾管署，證實鼬獾帶有狂犬病毒，疾管單位也立即為婦人注射疫苗及免疫球蛋白，並持續追蹤婦人的狀況。
台東縣動物防疫所長吳子和表示，鼬獾出現在婦人住家庭院中，婦人看到鼬獾躁動似乎想喝水，於是拿著水要給鼬獾喝，沒想到被唾液噴到眼睛，婦人原先也不以為意，不過隔天發現鼬獾死在庭院中，察覺狀況有異才通報疾管單位。
防疫所接獲通報後，立即將鼬獾屍體送驗，婦人也立即注射狂犬病疫苗，當天晚間鼬獾驗出狂犬病陽性反應。
台東縣衛生局表示，婦人先前因為感冒及發燒，在醫生評估後，昨天已經注射5劑免疫球蛋白，後續每周都要注射免疫球蛋白，持續四周，狀況要持續追蹤。
吳子和表示，狂犬病發病後致死率百分百，疫情並未在野外消失，因此呼籲民眾家中的貓狗，每年都要定期注射狂犬病疫苗，避免貓狗因為與鼬獾或野生動物接觸，感染狂犬病而傷及民眾健康。
(中時)
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