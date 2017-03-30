NCAA》岡薩加闖4強 傑出校友NBA助攻王史塔克頓
成軍超過百年歷史的岡薩加大學鬥牛犬隊(Gonzaga Bulldogs)，上周在美國NCAA八強賽擊潰澤維爾大學，隊史首度闖進最後4強，同時也因為日本超級新人八村塁的緣故而受到了關注，但其實岡薩加鬥牛犬隊史上最出名的就是NBA史上助攻王史塔克頓(John Houston Stockton)。
岡薩加籃球隊成立於1907-08年，在NCAA一級聯賽中隸屬西岸聯盟，多次取得分區冠軍，隊史上曾有12位球員獲得西岸聯盟年度最佳球員獎。
1997-98球季，岡薩加在分區連賽獲得25勝6敗，取得最後64強門票，首輪輕取明尼蘇達大學，次輪爆冷擊敗賽會第7種子史丹佛大學，16強賽面對佛羅里達大學，最終以1分之差險勝，可惜在8強賽不敵康乃狄克大學，無緣最後4強。
史塔克頓在就讀岡薩加的時候雖無法帶領球隊在競爭激烈賽NCAA殺出重圍取得好成績，但他是隊史上第一位拿到1000分與500次助攻的球員，1984年NBA選秀會上首輪第16順位加盟爵士，成為岡薩加隊史第一位選秀首輪進入NBA的球員。
史塔克頓在19年的NBA生涯寫下無數輝煌紀錄，不但幫助美國隊在1992巴塞隆納與1996亞特蘭大奧運拿下金牌，而且以鐵人著稱的他，生涯只缺席22場比賽，15806次助攻與3265次抄截都是NBA史上第一人。
身高只有185公分的史塔克頓，雖然沒有壯碩的體型，但他的球風相當紮實，當時在老教頭史隆的指導下與「郵差」馬龍搭檔，靠著「擋切戰術」帶領爵士成為西區強隊，但唯一的遺憾就是手中獨缺一枚冠軍戒。
(中時電子報)
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