口臭不一定是火氣大，你可能需要看牙了
口臭不一定只是「肝火旺」，「口臭除了食物因素外，大多為臟腑內有積『熱』，」林口長庚醫院中醫部主治醫師林胤谷解釋，「熱」是指體內有不正常的發炎，可能來自於口腔、腸胃道、或其他的器官。
口臭可能因為這幾種問題：
1.口腔疾病：像是牙周病、齲齒、口腔潰瘍、黏膜炎等。
85～90％的口臭是因為口腔內的細菌，尤其是革蘭氏陰性厭氧菌。口腔裡有高達6億萬隻的細菌，厭氧菌主要生活在味蕾的間隙和喉嚨裡，扁桃腺上也常會看到，在口腔環境缺乏氧氣的狀態下會快速繁殖。之所以會造成令人敬而遠之的口臭，是當他們與某種含硫化物的氨基酸組成的蛋白質結合後，就會製造出獨特臭雞蛋味道的硫化氫，以及會出現在糞便中的甲基硫醇與糞臭質，或是聞起來像腳汗臭味的異戊酸。
2.呼吸系統問題
5～10％的口臭來自鼻腔、鼻竇、咽、喉、氣管和肺，像是鼻竇炎、鼻後滴流等。
3.消化系統或其他疾病
像是胃酸逆流等，或是糖尿病、腎臟病、肝病。 但很少出現，大概只有1%！
糖尿病病人，因為食物代謝不正常，身上常有一種乙酮的異味；腎功能異常的人身上常會有尿味或阿摩尼亞的味道；扁桃腺發炎的人會有一種乾酪發酸的味道。
口臭未必都有問題
如果只是因為剛睡醒、太累、長時間說話後，所發生的暫時性口臭，是因為唾液量減少，缺乏平日的殺菌效果，這時可以使用漱口水解除口臭。
除非長期性的有口臭，才可能是病理性口臭。源自於口腔疾病的口臭，牙周病是最有可能的元兇。
以中醫觀點來看，口臭可以分為五類型，透過食物可以改善：
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
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