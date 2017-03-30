36G波神自爆總做同個夢 醒來後床都濕了…
擁有前凸後翹好身材、被稱作「翻版葉子楣」的香港女星崔碧珈，其36G傲人雙峰，讓她多了個新生代波神的美稱，近來她成為新節目《晚吹-捲上你的床》節目主持人，在節目中談感情事並且為來賓解夢，身為主持人的她，也貢獻自身經驗，竟然是多年來總做同一個夢，夢醒後「身下」總是一片濕，讓人超好奇。
據《東網on.cc》報導，崔碧珈在新節目中貢獻經驗，表示從小一直做相同的夢，「從3、4歲一直做到中學」，原來她是經常夢到馬桶，覺得自己內急，最後因「濕意」驚醒，結果床真的都濕了，這夢竟然持續到15歲；另外，她也分享幾年前跟妹妹同住，可能工作壓力大，竟然會半夢遊，睡夢中掌摑妹妹，妹妹因此氣她氣了一星期，近來則常夢到被追殺以及前男友，趁著解夢師在場，趕緊發問，說夢到前男友叫她打電話過去，不知道什麼意思？！
(中時電子報)
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