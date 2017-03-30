北韓前駐英公使：川普或嘗試打對話牌
韓聯社30日報導，去年投靠南韓的北韓駐英國大使館前公使太永浩日前就美國川普政府對北韓政策表示，川普政府一手準備強硬的對北韓政策，另一手嘗試打對話牌，與北韓進行外交協商。
自由韓國黨30日表示，太永浩28日受邀在國會舉行的非公開座談會上發表講話。提及美國新政府對北韓政策，他說雖然川普言論強硬，但對北韓政策相對慎重。
提及金正恩肅清處決政府官員，太永浩稱這是因爲其多疑猜忌、性格偏執，北韓實施高壓統治致使精英階層快速流失。
就金正恩異母長兄金正男遇害一事，他說，北韓重視長幼有序，遵從嫡長子繼承制度，金正男的存在對金正恩造成心理上的威脅，因此金正恩一直想盡早解決金正男問題。
(旺報)
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