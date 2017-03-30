辜成允案 北檢傳北市府人員釐清案情

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前台泥董事長辜成允日前在晶華酒店摔倒不治。台北地檢署今天傳喚台北市政府與晶華酒店人員，釐清相關案情。

辜成允在1月21日晚間，於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送往馬偕、振興醫院急救後宣告不治，享壽63歲。

此外，前行政院長唐飛3月22日也在晶華酒店跌倒，媒體報導和辜成允跌倒處相同，但晶華酒店表示，不是同一座樓梯，第一時間也關心並確認唐飛無大礙。

這些事件引起外界質疑，晶華酒店公共安全是否出現漏洞？

北檢為釐清辜成允案案情，今天傳喚多名北市府與晶華酒店人員，進行釐清。1060330

(中央社)