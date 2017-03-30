峇里島獲全球最佳目的地 台灣人哈日不減

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全球旅遊平台TripAdvisor今天公布2017全球最佳旅遊目的地，度假天堂峇里島奪冠；台灣人2016最常搜尋的旅遊目的地則是日本大阪。

2017年已經過了1/4，年度旅行計畫排好了嗎？全球旅遊平台TripAdvisor今天公布2017全球最佳旅遊目的地，度假天堂峇里島拿下第1名，其次是英國倫敦，浪漫花都法國巴黎則排名第3。

第4到第10名最佳旅遊目的地依序是義大利羅馬、美國紐約、希臘克里特島、西班牙巴塞隆納、柬埔寨暹粒、捷克布拉格和泰國普吉島，TripAdvisor也分析，住宿最便宜的是克里特島，平均每晚住房77美金，相當新台幣2300元。

TripAdvisor也公布2016年台灣旅客的5大搜尋目的地，光是日本就佔了2個席次，大阪和京都分別排行第1和第3名，香港第2名，泰國曼谷和南韓首爾分別排行第4、5名，其中又以曼谷飯店價格最低，平均每晚只要新台幣3330元。1060330

(中央社)