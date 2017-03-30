唐飛術後首露面 盼馮世寬重檢視軍事革新

前行政院長唐飛（右2）日前因為摔傷進行小手術，他術後30日首度公開露面說，台灣現在瀰漫一股反軍情結，希望國防部長馮世寬在眼前每天面對各種質疑下，能重新再檢視軍事事務革新。中央社記者郭日曉攝 106年3月20日

前行政院長唐飛日前因為摔傷進行小手術，他術後今天首度公開露面說，台灣現在瀰漫一股反軍情結，希望國防部長馮世寬在眼前每天面對各種質疑下，能重新再檢視軍事事務革新。

前監察委員黃煌雄今天舉行「從反攻大陸到保衛台灣，台灣國防變革1982-2016」新書發表會，唐飛、前國防部長伍世文、高華柱、前參謀總長霍守業、前海軍總司令苗永慶、前空軍司令沈國楨等上將都出席發表會，看到唐飛出現，也紛紛關心唐飛的傷勢。

唐飛日前在晶華酒店摔傷造成左肩韌帶裂傷，進行了小型顯微手術，今天出席黃煌雄新書發表會，是他術後首度公開露面。唐飛受訪表示，現在因為要復健左肩韌帶，每天都要進行左手的運動，讓韌帶成長順利，所以他不能在外面待太久，而且醫生也指示不宜在外面走動而影響復原。

唐飛說，現在的問題是如何讓骨頭長好、斷裂的韌帶可以長起來，這個是比較花時間的，醫生要他每天6次，每次1個小時動左手，還規定每個星期有不同的動法，如果不按照這樣做，左手就不大靈光，以後就不能自由活動。

媒體詢問政府規劃產業替代役到四海遊龍工作，唐飛說，替代役是由徵兵制改為募兵制過程中間的不順利所發生的空檔、在役男要平等的情況下的設計；至於替代役是否出現浪費的問題，或是有的根本沒有必要？唐飛說，因為他現在沒有注意事情發展，所以不便發言。

唐飛在發表會中致詞表示，大陸軍事改革先台灣一步，他個人感慨萬分，在他擔任參謀總長時，軍方進行軍事事務革新，當時國防部長馮世寬是情報次長，一手經辦軍事事務革新。

他說，現在國防部長不好做，前總統陳水扁和馬英九兩任16年換了11個國防部長，天下恐怕沒有一件事可以在這種領導頻繁異動狀況下，推出一個要長時間投入的事情。

唐飛說，他違反和醫師的約定來參加這個新書發表會，因為台灣瀰漫一股反軍情結，這是有歷史背景的，中間有很多因素造成大家對軍人不信任，「馮世寬能不能在眼前每天面對各種質疑下，把軍事事務革新拿出來看一下？」過去就過去了，但國防不好全民要承擔後果。1060330

(中央社)