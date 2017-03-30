讚！明道悄捐百萬 送清寒學童愛心早餐

明道低調捐了百萬，讓清寒學童有愛心早餐可吃。（圖／中時資料照片）

37歲男星明道當年主持《冒險王》出道，之後以《天國的嫁衣》、《王子變青蛙》等偶像劇走紅，孝順的他，去年被爆陪母親在路邊賣地瓜，不因年收入達億就擺起藝人架子，今(30日)媒體更爆他低調捐了百萬台幣，替清寒學童送暖買早餐，人帥心地又善良，被讚是內外兼具男神。

明道近年來將事業重心移往大陸，去年他被媒體直擊抽空返台，第一件事就是到傳統市場陪媽媽賣地瓜，樸實作風與孝心令人激賞，今《蘋果日報》則報導，明道低調捐助貧童早餐費多年，但不願接受公開表揚，校方便親自製作做感謝卡給明道，善舉這才曝光。

報導中指出新竹縣華興國小先前遇到愛心早餐經費斷援狀況，開學後突然被告知有人願意繼續接力捐款，之後才得知是大家熟知的明道，便發動師生寫感謝卡，而經紀人表示，明道幼年時家中經濟不好，對貧童狀況特別能感同身受，人在大陸宣傳電影的明道已收到孩子們的感謝卡，開心能夠照顧到小朋友，為此十分感動。

(中時電子報)