哈瑪星市民買電動二輪車 高市環保局加碼補助
高市環保局為鼓勵市民換購綠色運具，搭配即將舉辦的「2017生態交通全球盛典」活動，針對生態交通全球盛典示範區域內的哈瑪星地區居民，提供額外誘因，只要淘汰燃油機車並新購電動二輪車，最高可加碼補助2萬2000元，約比一般市民補助額度多2000元。
高市將於今年10月在哈瑪星地區，舉辦第三屆生態交通全球盛典活動，市府環保局於3月24日正式公告，自今年1月1日起至10月31日止，針對「2017生態交通全球盛典」示範區域（包含設籍鼓山區桃源里、峰南里、登山里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、麗興里、哨船頭里及維生里）的市民，提供淘汰二行程機車並新購電動二輪車加碼補助方案，依電動車輛種類、型式，提供每輛1萬2000至2萬2000元不等的補助金額。
另外，針對該區居民，也額外推出淘汰四行程機車並新購電動（輔助）自行車補助，提供每輛1萬2000元補助金；新購電動二輪車，每輛4000至6000元補助，也比一般市民單純新購電動二輪車補助2000元更優惠。
環保局長蔡孟裕說，高雄去年淘汰二行程機車共8萬4000輛，是全國第一，環保局持續規畫電動車輛試乘宣導活動、增加電動二輪車充電站設置，並配合汰舊燃油機車新購電動二輪車加碼補助，希望提高民眾意願，以綠能交通運具替代燃油機車。
相關補助案細節查詢，可至高市環保局網站查閱，或撥打免付費電話0800-073-073詢問。
(中時)
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