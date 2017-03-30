日職開幕戰 大谷翔平可能DH先發對戰高校學長

火腿隊「二刀流」大谷翔平，開幕戰可能以投手指定打席先發出賽。(資料照 取材日職官網)

日本職棒中央與太平洋聯盟31日同一天進行開幕戰，日職官網30日公布各隊先發投手，火腿隊「二刀流」大谷翔平並未扛起新季首戰先發投手重任，預測可能以投手指定打席，對戰花卷東高校學長西武先發投手菊池雄星。

大谷翔平與菊池雄星上一次交手在2013年球季第2戰，結果大谷翔平吞下2K，兩人時隔3年，可能再於開幕戰投打對決。

大谷翔平上一次擔任先發投手是23日官辦熱身賽，並投出主投6局無失分表現，另在熱身賽也常以投手指定打席出賽，由於教練團將開幕戰先發投手重任交給有原航平，大谷翔平成了指定打席的第1人選。

軟銀鷹由大聯盟回鍋的和田毅掛帥打頭陣，對戰羅德涌井秀章，兩人在官辦熱身賽同樣拿下3勝，並列最多勝投手，今年也是涌井秀章生涯第8次擔任開幕戰先發。

台灣旅日球員包括今年轉戰巨人的陽岱鋼、西武的郭俊麟、羅德的陳冠宇等人，本季都從2軍出發，無人在31日開幕戰亮相出賽。

(中時電子報)