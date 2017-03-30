下月起空污紅警日搭大眾運輸 環保綠點加碼10倍送

空污日搭大眾運輸可拿好康！環保署今天宣布，下月1日起，只要該署隔天七大空品區空氣品質指標(AQI)預報，有任一區達捯「紅色警示」以上，當天民眾搭乘捷運、公車、客運、台鐵就加碼送10倍綠點。以每100點折抵1元綠色消費金額來說，平均一日通勤可累積10元左右。相關點數可於大潤發、東森購物網等指定通路購買環保標章產品時使用。

環保署自2015年年底就推出「環保集點」活動，民眾只要用手機下載「環保集點」APP或上環保集點網站註冊取得帳戶，以悠遊卡或一卡通等載具卡號進行歸戶綁定後，搭乘捷運、公車、客運、臺鐵，就可以得到綠點，之後按實際搭乘金額每1元集1點，其中搭公車或客運保障每次至少送20點。

為了鼓勵民眾搭乘大眾捷運工具，環保署今日再度拉高獎勵，從4月1日起，如任一區空氣品質預報達紅色警示以上，搭乘大眾運輸均加碼10倍集綠點。舉例來說，紅警日通勤如搭乘捷運加上轉乘公車，搭乘金額分別為30元（集30點）和15元（集20點）時，加上10倍送後，1天往返就可以累計1,000點，相當一天得到10元回饋。

這些綠點可以到指定通路進行綠色消費折抵購物金額，每100點綠點折抵1元。目前通路包括大潤發、愛買、台糖量販店、萊爾富等店家，或東森購物網、新竹物流H快購網等網購平台，購買商品涵蓋衛生紙、清潔劑、保溫杯、保鮮盒、食用油等環保標章及碳足跡標籤產品。此外，綠點也可以折抵環保旅館、環保旅行業或環教場所等12家綠色生活產業服務費用。

(中時)