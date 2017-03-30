年改試院版 10年後退休公務員月所得 降至4.8萬

考試院在今召開的院會，審查通過銓敘部陳報的「公務人員退休撫卹法草案」，整體退休公務人員平均每月退休所得，10年後從原來5萬6千元，降至4萬8千元左右。

在退休人員個人影響部分，考量已退休人員因應經濟變動能力低，亦無法改變或增加原有退休年資以提高退休給付，為免因退休所得調降後過度衝擊已退休人員原有退休生活的經濟安排，這次審查通過方案，規劃退休所得替代率以10年為過渡期，逐年調整其替代率，並按所具不同年資，給予層次性的調降結果。

以公務人員平均退休年資30年者為例，在改革方案所規劃的循序漸進改革期程（10年過渡期）後，兼具有退撫新、舊制年資的公務人員，其退休所得降幅約落在13.93%至23.53%間。

至於84年7月1日以前退休僅具純舊制年資者，因屬弱勢保障對象，因此，其退休所得降幅約落在3.48%至3.96%之間；而84年7月1日任公務人員僅具純新制年資者，因需負擔較高的退撫基金提撥責任，其退休所得降幅約為6.82%左右。另外，整體退休公務人員平均每月退休所得，從原來5萬6千元，降至4萬8千元左右。

(中時)