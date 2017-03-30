想念親人嗎？兒少只有1成4會打電話聯絡

兒童節要到了，董氏基金會針對全國兒童青少年調查，發現全國只有1成4兒年會主動聯絡想念的人；而會主動聯繫的孩子，比被動等待的孩子要來的快樂。呼籲家長、老師可多鼓勵學生，引導他們表達自己的真正想法，越能正確傳達想法，在人際發展上也會越開心。

董氏基金會今公布一項針對全國國小五年級至國中九年級2500多位學生所做的「兒童青少年聯繫與情緒相關現況調查」。發現，61％的受訪者，有「超過一年以上」沒有跟想念者聯繫，主要是因為「環境因素（換學校/班級、搬 家）」所導致，其次則是受「課業或個人因素」、「溝通的工具」、「個性」影響。

進一步交叉比對發現，兒童青少年「常常」主動聯繫其想念的人，想起想念的人時，有多達38.1％覺得快樂明顯高於「很少」主動聯繫者的29％。

衛生福利部桃園療養院兒童精神科主任陳質采說，面對搬家、轉校或換班級時等非預期性的分離，大多孩子會選擇被動等待，僅少部分會主動聯繫；但臨床上可發現，主動聯繫的孩子，可以掌握生活中更多的自主權，比較能把生活變成自己想要的，這可能是較為快樂的主因。呼籲家長、老師，在小朋友面臨種種非預期性的分離的情境時，可多多關注，協助他們表達自己的想法，主動表達「想念」。

(中時)