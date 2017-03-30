南韓女足隊赴平壤參賽 北韓保證安全
南韓統一部官員今天透露，昨晚11時許，北韓透過亞洲足聯盟向南韓足球協會發出擔保書，承諾保障南韓女子足球隊員4月初在平壤參加亞洲杯預賽的人身安全。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓公民若要訪問北韓，需要有北韓有關部門立字為據，以確保人身安全。在北韓已發出擔保書的情況下，南韓足球協會今天將向政府申請訪問北韓。
南韓統一部依照國際慣例，預計將批准南韓女子足球隊到北韓參賽。
根據2018亞洲杯預賽日程，南韓女足將於4月7日在平壤對陣北韓隊。據報導，將訪問北韓的南韓代表隊包括40多名選手和10名記者等，他們4月2日將經由北京前往平壤。
據報導，就「北韓出現即將進行核試的跡象，這是否會對南韓政府批准足球隊訪問北韓帶來影響」的提問，該官員表示，目前考慮的因素不包括有關北韓核子試驗的情況。北韓已對南韓人員的人身安全作出書面擔保，因此，不必過於憂慮。
另外，南韓統一部近日批准北韓代表隊，參加4月2至8日在南韓江原道江陵舉行的世界女子冰上曲棍球錦標賽。
對於4月初南北韓體育代表團相互前往參加比賽一事，南韓統一部表示，這僅為偶然的一致，切莫擴大解讀。1060330
(中央社)
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