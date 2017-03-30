群山當背景 高樹鄉首創鳳梨田彩繪美呆了

全球首創鳳梨田彩繪，在高樹鄉沿山公路旁繽紛綻放。（林和生攝）

高樹農會理事長洪華進從沒想過，替鳳梨防曬的帽套竟也能成為藝術。（林和生攝）

鳳梨彩繪搭配沿山美景，已吸引不少觀光客前來拍照。（林和生攝）

屏東正值鳳梨產季，高樹鄉生產的金鑽鳳梨甜度高達20度。（林和生攝）

鳳梨防曬也能成藝術！目前正值屏東鳳梨產季，茂林國家風景區管理處突發奇想與高樹農民合作，將鳳梨防曬用的不織布進行圖騰排列，從高處往下眺望，一個圓圓笑臉，還有彩虹及紫斑蝶圖樣浮現眼前，這創意已吸引不少遊客前來拍照。

高樹鄉農會理事長洪華進指出，每年4到6月是鳳梨採收季節，因南部氣候乾燥少雨且日照強烈，鳳梨在陽光照射下，容易因高溫產生灼傷，為防止果實因傷腐爛，農民會刻意套上「帽套」，但從沒想過這習以為常的農務也能變成藝術。

茂管處首次與銀獅農場合作，在近2公頃的鳳梨田中，以4萬6000片紅、橘、紫、藍等多種顏色不織布，透過科技定位方式，讓色彩瞬間在鳳梨田綻放，從高處俯瞰就像一道美麗彩虹，加上夢幻紫斑蝶和黃橙橙的大笑臉。

茂管處長簡慶發說，近來花海及彩繪稻田在各觀光景點蔚為風潮，高樹鄉種有800公頃鳳梨田，是全台鳳梨重要產地之一，生產的金鑽鳳梨甜度高達20度，因此結合農產及觀光，率全球之先，創造第一、也是唯一的鳳梨田彩繪。

目前已在田邊架設高台，預計4月1日至4日開放給遊客使用，周邊也會農產品攤位擺設，連假過後鳳梨就將陸續採收。簡慶發推薦，看完鳳梨田彩繪，沿山公路附近還有馬兒青山觀光自行車道、地磨兒藝術公園、青葉部落及鴻旗有機休閒農場，都是不錯的好去處，希望藉此帶動地方觀光。

(中時)