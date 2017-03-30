《改變的起點》前一天稱兄道弟隔天卻一秒翻臉!原因竟是…

(中視提供)

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生在「雲林張家班」台灣最有權勢的政治家族之一，前雲林縣長張榮味的妹妹，也是現任立法委員張麗善，日前上中視《改變的起點》接受節目專訪，首度透露張家班如何從政壇白手起家的幕後祕辛，以及哥哥張榮味遭逢政治重挫時，張家被迫面對樁腳瞬間翻臉的殘酷現實，幕後的血淚心酸，讓一般人簡直難以想像。

立法委員張麗善當初以護士之姿轉戰政壇，在宣布參選時，哥哥張榮味當時正是權傾一時的縣長，張家班在雲林更是喊水會結凍，張麗善回憶，那時候走訪基層，所有地方樁腳對著張榮味都拍胸脯保證『哎呀..你妹妹就是我妹妹嘛，我絕對會鼎力相助…』，但是沒想到幾個月後，哥哥涉案的消息一傳開，張家班不僅面對空前的打擊和重挫，當張麗善再度拜訪一些曾自稱「死忠兼換帖」的樁腳時，有人竟然瞬間變臉， 張麗善說她簡直做夢都沒想到，有人會翻臉比翻書還快『不但當場對我打臉，甚至當我面不斷數落我哥哥..那時我低頭聽訓拼命忍耐猛陪笑臉…眼淚往肚裡吞』，張麗善回想起當時局勢的變化之快，讓過去政治聲勢始終在雲端的張家班彷彿歷經一場震撼教育，嘗盡政治冷暖。

身為台灣舉足輕重的政治家族成員，雖然表面看似風光，但其實很多幕後心酸讓外界難以想像，張麗善說當哥哥身陷牢獄之災時，她其實痛苦不堪非常無助『我可能在車上 眼淚汪汪一直哭，但下車以後，我就是要展開我的笑容，讓選民看到我沒有被打倒!』張麗善更說，在哥哥被檢方帶走那一晚，她甚至『一路追著囚車一路哭..就是要問哥哥有沒有話要交代…』回想起這段往事，張麗善數度淚崩，她說她永遠記得哥哥告訴過她『什麼官位，什麼功名利祿都不是重要的，只有人格才是能夠屹立不搖的』、『人生富貴時別忘了貧窮苦，得意時千萬別忘了失意的痛』，這也是張家班屹立政壇的家訓。

張家父母親當初從事殯葬業辛苦持家，張榮味以前還做過木工和裁縫，張家究竟是如何赤手空拳在政壇白手起家打出天下，敬請鎖定中視《改變的起點》。

3/31(五) 23:00 (首)

4/01(六) 09:00 (重)

(中時電子報)