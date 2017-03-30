光環舞集金色年代 竹縣搶先首演
2017年推出全新舞作《金色年代》的「光環舞集」，為紀念創辦人劉紹爐，特別選擇其故鄉新竹縣作為今年首演地，舞作主題「練油場上的召喚」是現任4位舞者與團長劉紹爐之妻楊宛蓉共同創作，有興趣的民眾，可共同體驗嬰兒油舞蹈帶來的衝擊與火花。
楊宛蓉表示，此次演出是繼承嬰兒油創作精神，並且延續劉紹爐在世時的心願，找尋客家精神，融入於舞蹈中。因此，她特地把客家老山歌的旋律用在創作，用聲音動作發展山歌之美，雖然她不是客家人，但身為客家媳婦，仍用心體會學習山歌，在過程中收獲滿滿。
《金色年代—練油場上的召喚》，是光環舞集的首次嘗試，共分為囗、自由→←不自由、撞、圓，4個段落獨立又緊密相連，整體創作意象清新質樸，若劉紹爐的「嬰兒油上的現代舞」是「原創點」，這4個舞碼則為「出發」，奔放燦爛，映照出嬰兒油上的現代舞立足經典、展望創新的金色年代。
另，光環舞集的駐館工作坊也預計於4月21日至5月20日的每周五、六於實驗劇場辦理，並於5月20日下午2點30分及晚上7點30分各舉辦1場成果展演。
此次演出訂於4月8日晚間7點30分在新竹縣文化局演藝廳演出，節目票券即日起於文化局服務台開放索取。
而光環舞集第5年度的駐館工作坊也全程免費，活動詳情及報名請上演藝廳官網查詢，或電洽03-5510201轉300。
(中時)
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