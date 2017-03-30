川習會在即 郝龍斌籲蔡：用洪荒之力 再啟川蔡熱線

蔡英文總統去年12月2日與川普越洋談話。（總統府提供）

美國總統川普會不會在川習會上把台灣「賣掉」？各界都關注。（美聯社）

大陸今正式宣布，習近平4月6日將訪問美國，與川普會面。而前AIT理事主席卜睿哲今天發表長篇專文，建議川普在台灣問題上「8要4不要」，包括不要使用「一中原則」等字眼。國民黨副主席郝龍斌表示，連卜睿哲都擔心川普會在談判桌上把台灣給賣了，希望蔡英文盡洪荒之力，再啟川蔡熱線，關切國家權益。

前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）官網發表「一中政策入門」長篇專文。在美國總統川普（Donald Trump）將與中國國家主席習近平會晤前，就一中政策提出「8要4不要」的指引。

卜睿哲強調，美國的一中政策與中國的一中原則不是同一件事。一中政策包含許多元素，例如和平處理台海爭議是美國的利益，在台灣的法律地位上，美方的解讀也與中方不同。卜睿哲建議川普不要使用中方用語「一中原則」。

郝龍斌在臉書貼文表示，川習會在即，卜睿哲居然寫了一篇ABC式教學給川普政府，可見，不但台灣不知道川普會不會「不知不覺」在談判桌上把台灣給賣了，或許連卜睿哲也擔心吧？！

郝龍斌說，祝賀性質的「川蔡熱線」當蔡政府當成重大外交成就，現在台灣可能成為美中談判棋子，卻不予正視。他希望蔡英文必須盡洪荒之力，再啟川蔡熱線，表達真正有關國家權益之正事。

郝認為，不管蔡英文政府多麼無視兩岸關係，在關鍵時刻，也應該立刻重啟兩岸對話管道，重申兩岸需繼續尊重多年對話基礎，那就是「九二共識 一中各表」。希望蔡政府勇敢承認「九二共識 一中各表」，維護兩岸現狀、維護台灣和平繁榮！

(中時電子報)