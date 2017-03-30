川習會在即 郝龍斌籲蔡：用洪荒之力 再啟川蔡熱線
大陸今正式宣布，習近平4月6日將訪問美國，與川普會面。而前AIT理事主席卜睿哲今天發表長篇專文，建議川普在台灣問題上「8要4不要」，包括不要使用「一中原則」等字眼。國民黨副主席郝龍斌表示，連卜睿哲都擔心川普會在談判桌上把台灣給賣了，希望蔡英文盡洪荒之力，再啟川蔡熱線，關切國家權益。
前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）官網發表「一中政策入門」長篇專文。在美國總統川普（Donald Trump）將與中國國家主席習近平會晤前，就一中政策提出「8要4不要」的指引。
卜睿哲強調，美國的一中政策與中國的一中原則不是同一件事。一中政策包含許多元素，例如和平處理台海爭議是美國的利益，在台灣的法律地位上，美方的解讀也與中方不同。卜睿哲建議川普不要使用中方用語「一中原則」。
郝龍斌在臉書貼文表示，川習會在即，卜睿哲居然寫了一篇ABC式教學給川普政府，可見，不但台灣不知道川普會不會「不知不覺」在談判桌上把台灣給賣了，或許連卜睿哲也擔心吧？！
郝龍斌說，祝賀性質的「川蔡熱線」當蔡政府當成重大外交成就，現在台灣可能成為美中談判棋子，卻不予正視。他希望蔡英文必須盡洪荒之力，再啟川蔡熱線，表達真正有關國家權益之正事。
郝認為，不管蔡英文政府多麼無視兩岸關係，在關鍵時刻，也應該立刻重啟兩岸對話管道，重申兩岸需繼續尊重多年對話基礎，那就是「九二共識 一中各表」。希望蔡政府勇敢承認「九二共識 一中各表」，維護兩岸現狀、維護台灣和平繁榮！
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。