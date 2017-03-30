說香港無聊 柯文哲：想表達台北較好玩

台北市長柯文哲日前訪問泰國時脫口而出說「香港很無聊」，今天在新德里再被問到這個問題時，他強調，只是想表達「台北比較好玩」。

柯文哲上午在新德里參觀印度聖雄甘地紀念館後，被問到日前在泰國說「香港很無聊」引發爭議，他再度做了一番說明。

他指出，有個數據顯示，泰國每年到台灣旅遊的人數一開始只有10萬人次，但台灣提供免簽證措施後，現在增加到19萬人次，但泰國到香港旅遊一年「竟然有50幾萬」。

柯文哲指出，「台灣好玩、好吃、好看，再怎麼無聊晚上看政論節目都有趣多了，所以應該去台灣玩，怎麼會去香港玩呢？」

至於有香港人表示要招待柯文哲去香港玩，柯文哲說，有機會當然可以去，「但台北都玩不完了，還是台北更好玩」。

談到自己過去到香港的經驗，柯文哲說，「就是到太平山看一看，但還是台北陽明山的夜景比較漂亮。」

柯文哲在談這個話題時，讓幕僚再度冒出一身冷汗，甚至蹲下拉柯文哲的手，似乎提醒他有些話不要再多講了。1060330

(中央社)