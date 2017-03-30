陸製VT-5輕型坦克 首次在海外推出

我要評比

在剛結束的阿拉伯聯合大公國阿布達比國際防務展上，中國大陸北方工業公司首次在海外推出最新型的VT-5輕型坦克。

加拿大「漢和防務評論」雜誌創辦人平可夫今天向中央社記者說，目前國際上對輕型坦克依然有需求，尤其是地形複雜的國家。

他說，VT-5重33噸，安裝一台大陸國產的883馬力柴油機，機動性比波蘭的Anders WPM高出許多。

VT-5的火炮是105毫米口徑，還配備了彈藥尾艙，內藏18發彈藥。這也許是輕型坦克中獨一無二的尾艙設計，提高了生存性，同時裝彈速度會得到提升。

據分析，VT-5的輕武器系統採用的是遙控武器，它應該可以有多種選配，這方面獨樹一幟。

平可夫並指出，儘管VT-5是輕型坦克，但其炮塔並不低矮。綜合來看，俯仰角應該比俄羅斯坦克略大。

他說，在山地戰中，俄式主戰坦克主炮的俯仰角通常低於-5度，在幾次中東戰爭中，與俯仰角能夠達到-10度以上的M48對壘，前者多數吃虧。

另據分析，VT-5的防護能力相當強。

平可夫說，輕型坦克防護能力弱最為致命。但是，VT-5加掛了很重的側翼坦克裙（護甲），厚度至少有0.3公尺，甚至比大陸99G坦克的側裙還厚。

此外，VT-5的正面至少安裝了厚度達0.1公尺的鋼板等。因此，在對付輕型武器或近距離攻擊上，VT-5的設計要求不會低於重型坦克。

但相對的，輕型坦克的使用範圍比99G重型坦克要大，方便海上航渡及空中運輸。

平可夫透露，大陸的坦克正積極打入已開發國家市場，其性價比（CP值）優於烏克蘭的主戰坦克。

他並說，基於中共陸軍的「全地形作戰」理論，共軍在西藏和南部戰區開始部署這種輕型坦克，並發展出口型。

根據資料，在2016年11月舉辦的中國國際航空航天博覽會（珠海航展）上，北方工業公司曾展出VT-4坦克。這款坦克重52噸，又稱MBT-3000坦克，屬於外銷型。1060330

(中央社)