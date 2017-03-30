陸要求測量菲東海域 專家憂軍事企圖
中國大陸向菲國提出數件測量「班哈姆高地」（Benham Rise）的要求，菲國安全專家擔憂大陸有不良意圖，包括可能部署潛艦。
菲律賓代理外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天在ANC電視台訪問中透露，菲方正在「考慮批准陸方提出的2至3件測量班哈姆高地申請。」
但馬納羅補充，在此之前，菲律賓政府曾多次駁回陸方申請，因為北京拒絕馬尼拉提出讓一名菲國專家隨行觀察的條件。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）本月上旬引據衛星照片稱，大陸派出測量船到班哈姆高地，航行緩慢，甚至會做長時間停留，去年也有這樣的情況且長達3個月之久。
班哈姆高地位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，2012年獲聯合國批准歸為菲國大陸棚。「聯合國海洋法公約」規定，沿海國如不探測大陸棚或開發其天然資源，非經沿海國明確同意，他國不可從事這些活動。
陸方測量班哈姆高地的意圖不明，但菲律賓前國家安全顧問高利茲（Roilo Golez）稍早前在DZMM廣播節目中說，班哈姆高地海域除了豐富魚類及天然資源以外，也具有重要的軍事地位。
高利茲說，大陸測量船可能是在尋找適合藏匿潛艦的深海溝，而測得的水文資料也能做軍事用途。
針對繼南海爭議之後又起的班哈姆高地爭議，大陸外交部發言人華春瑩23日在北京說，中方充分尊重菲方對班哈姆高地海域的權利。1060330
(中央社)
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