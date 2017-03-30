台商廈門車禍不治，金門警方協尋家屬

台商在廈門發生車禍不治，金門警方協尋家屬赴陸處理後事。（警方提供）

張姓台商日前於廈門車禍身亡，金門警方靠「姓名」、「彰化人」2個僅有線索，找到他的家人，並主動聯繫金門紅十字會協助跨海認領遺體，聯手完成一樁做功德的好事。

張姓台商在廈門發生車禍不治，他的朋友曾洽請大陸國台辦協助聯繫在台家屬，以便跨海處理後事。但因死者身上未帶任何身分證明，只有姓名、台灣彰化人2個線索，幾天來一直沒有下落，只得請託日前「小三通」返回金門，家住烈嶼鄉東坑的呂姓民眾幫忙向金門警方報案協尋。

金城分局烈嶼分駐所警員洪文聚透過警政系統及社群媒體多方查詢，逐一比對後才確認死者的身分，並輾轉聯繫住在台灣彰化的死者女兒。

但因死者女兒未曾去過大陸，聞訊一時驚慌失措，不知如何是好，所幸洪員再主動聯繫金門紅十字會長洪國正，轉由該會總幹事陳忠飛居間協助赴陸認領遺體相關事宜，讓死者可以安息，也讓受人之託的呂姓民眾放心。

(中時)