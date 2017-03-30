詐騙車手循小三通潛逃 金門港出境前遭攔落網
台中警方接獲情資，掌握詐騙車手頭劉男與大陸機房總部合作，以「猜猜我是誰、假網路購物、解除分期付款及購買點數」等手法行騙，於拘票到期日前一天，在金門港口將劉嫌逮捕歸案，並在新北、嘉義逮捕7名車手頭，經清查共詐騙逾百名國人、得手3100餘萬元。
警方調查，該詐騙集團在大陸成立境外機房，以遠端遙控方式，在台吸收車手頭，於各地招募車手班底，佈下螞蟻雄兵提領不法贓款，再將款項集中交給劉嫌，透過地下匯兌洗錢至大陸，自去年5月至今，得手3100餘萬元。
台中市刑大偵五隊掌握情資，報請嘉義地檢署檢察官侯德人指揮，並與刑事警察局偵六大隊、嘉義市政府警察局成立專案小組共同偵辦，掌握劉嫌有意循金門小三通管道潛逃大陸避風頭，於本月26日拘票到期前一日，在金門港海關攔截劉嫌到案。
偵五隊副隊長呂維帆表示，當時劉嫌頭戴黑色鴨舌帽，一身輕便裝扮，辦稱要去大陸做生意，但行李只有兩個手提紙袋，根本不像要去出差，懷疑他早知被鎖定，意圖循小三通管道至大陸避風頭，或是返回機房總部「述職」。
台中警方同步發動收網，偕同刑事局偵六大隊、雲林縣警局北港分局、嘉義市警局刑事大隊等單位，分在新北市、嘉義等地逮捕黃、藍、林等7名詐騙車手頭，並查扣人頭帳簿、提款卡、作案手機等證物，全案訊後依詐欺罪嫌移送。
(中時)
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