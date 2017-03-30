天空斷橋 機場外環道等延宕居民不滿

國2甲線因為工程延宕，遭諷為天空斷橋，當地市議員游吾和、徐其萬等人要求要盡速完工。（甘嘉雯攝）

交通部7年前為桃園航空城規畫聯外道路國2甲線，起點在大園交流道，原本要與台61線銜接，因為經過國家級重要濕地「許厝港」，加上當地民眾反對拆遷抗爭停工，形成「天空斷橋」奇景，但工程一延再延，市議員游吾和、徐其萬等人認為不夠積極，讓國門之都輪為國門之恥。

游吾和說，機捷拖了20年都通車，但天空斷橋諷刺為世界奇觀，「大家都沒看到嗎？」工程一再延後，交通局長劉慶豐說，經過時第一次看到很訝異。

徐其萬說，完工期程不應該一直改變，民眾無法等，大園交流道嚴重塞車，下班時間大園市區回堵到台15線，中正東路也塞車，政府都知道，但卻任憑交流道塞車，對老百姓難以交代。

(中時)