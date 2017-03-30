天空斷橋 機場外環道等延宕居民不滿
交通部7年前為桃園航空城規畫聯外道路國2甲線，起點在大園交流道，原本要與台61線銜接，因為經過國家級重要濕地「許厝港」，加上當地民眾反對拆遷抗爭停工，形成「天空斷橋」奇景，但工程一延再延，市議員游吾和、徐其萬等人認為不夠積極，讓國門之都輪為國門之恥。
游吾和說，機捷拖了20年都通車，但天空斷橋諷刺為世界奇觀，「大家都沒看到嗎？」工程一再延後，交通局長劉慶豐說，經過時第一次看到很訝異。
徐其萬說，完工期程不應該一直改變，民眾無法等，大園交流道嚴重塞車，下班時間大園市區回堵到台15線，中正東路也塞車，政府都知道，但卻任憑交流道塞車，對老百姓難以交代。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。