療養院嘉惠弱勢族群及長者 看診免收掛號費
草屯療養院從今天30日起，凡持重大傷病卡、身心障礙手冊及65歲以上長者，看診都免收掛號費，持重大傷病卡者就醫無需負擔任何費用；領有身心障礙手冊民眾，只需部份負擔50元。
草屯療養院說是中部地區最大型的精神專科醫院，更是大南投地區精神照護的急重症醫療中心，同時也肩負著政府照顧民眾精神健康的公醫使命。
該院除精進發展精神醫療照護領域，也配合政府政策，照顧弱勢民眾與關懷老人，尤其對罹患精神疾病等重大傷病及身心障礙之弱勢族群，除提供專業照護，更在就醫費用上給予優惠措施。
草屯療養院長簡以嘉表示，草屯療養院是專業的精神專科醫院，擁有大南投地區百分之75的精神急性床位，也擁有八成以上精神醫療人員，照顧大南投地區民眾精神心理健康，責無旁貸，尤對年長者精神健康照護，更是該院照護重點。
簡院並指出，本次除優惠弱勢族群及老年人掛號費，同時搭配該院推出的網路掛號APP，讓民眾可在家中追蹤醫師看診進度，精確掌握看診時間，免在門診久候，各項便民措施都是為提供南投鄉親更多的優質服務，就是希望成為南投地區民眾精神心理健康的守護神。
(中時)
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