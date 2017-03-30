小三女星曬火辣孕照喊幸福 女網友拳頭硬了

張子萱懷孕寫真。(取自新浪娛樂)

張子萱懷孕寫真。(取自新浪娛樂)

陳赫。(取自陳赫微博)

大陸《奔跑吧兄弟》男星陳赫2年前被曝在婚內出軌已婚女星張子萱，震驚大陸演藝圈。隨後他曬出與前妻在事發前半年簽下的離婚協議書，反駁出軌傳聞，而張子萱也稱已向丈夫提出離婚訴訟，之後兩人順利結婚，張子萱也在去年10月為他生下一女，一家三口幸福圓滿。

張子萱近日就在網上首度公開懷孕全紀錄，與網友分享幸福，其中不乏尺度極盡性感的孕照，還有疑似陳赫手撫孕肚的一家3口全家福照與懷孕日記，最後更感慨表示：「生娃，對我來說真的是有別於人生任何體驗的一個特別的經歷，有一點像冒險，刺激又篤定，忐忑又愉悅，更多的是不後悔的值得。」

張子萱這番幸福宣言，看在不少女網友眼裡特別刺眼，底下評論一個比一個還酸，「偷來的幸福，炫起來會不會有點底氣不足」、「小三就這麼快出來洗白了哈」、「陳赫張子萱一對不倫小三，都滾吧」，但也有人認為孩子是無辜的，不管陳赫夫婦之前做了啥事，一個母親記錄自己孕期點滴何錯之有。

(中時電子報)