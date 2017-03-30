買復興空廚是否涉弊？中保發言人朱漢光遭約談
復興航空去年11月宣布解散前，先在去年3月間將復興空廚賣給同為國產集團旗下的中興保全，外界質疑國產集團是為了留下賺錢的小金雞母後，解散興航，買賣時機疑不單純。檢調今天下午以證人身分，約談中興保全發言人朱漢光多人查證。
興航去年11月21日解散、但在解散公司的重大訊息曝光前，興航股票交易卻爆量，從18日的398張，飆至21日的10755張，疑涉內線交易之嫌；另外界質疑興航高層得知公司將解散，11月4日到7日國際旅展期間，仍販售廉價機票涉嫌詐欺，檢調展開偵辦。
去年3月，中保、興航發布重大訊息，復興空廚以5.25億賣給中保，興航獲利2.38億。另中保也以集團產權集中的理由，斥資6.94億向興航購買台北堤頂大道大樓的五個樓層，興航估計獲利1462萬。
復興空廚創立1966年，是國內第一家空廚，1979年配合桃園機場啟用，在南崁設立廚房，復興空廚除了自家公司，還提供多家航空機上餐，連大型咖啡連鎖店、百貨公司都是主要客戶，平均每月營收約7000萬，雖毛利率不高，卻是興航旗下穩定收益的小金雞。
據了解，中保當時對於買復興空廚一事，表示是為積極發展實體店面，另一方面興航亟需資金，才達成交易。
(中時)
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