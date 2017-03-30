罵裁判禁賽 梅西：我只是對空氣發洩
效力於西甲巴塞隆納的足球巨星梅西（Lionel Messi），被控在阿根廷對智利的世足資格賽對助理裁判口出侮辱性言語，遭到禁賽4場的重懲。梅西受訪時喊冤說，自己只是「對空氣」自言自語，不是針對判官大人。
「我那些話不是要罵助理裁判，只是對著空氣發洩而已。」梅西說。
其實梅西的辯解也有些勉強，畢竟從轉播畫面已能清楚看到他對裁判念念有詞，但比賽中情緒難免，處分是否過重確有爭議。梅西的巴薩隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）也說：「我覺得對梅西的禁賽太多了，莫非以後類似情況都要這樣罰。」
巴薩球團也發表聲明捍衛梅西，表示對於國際足總（FIFA）紀律委員會的重懲感到「驚訝而憤怒」。「我們認為4場禁賽及不公平也不符比例，巴塞隆納希望重申我們對梅西的支持，他不論在球場內或球場外，都是個模範球員。」
前阿根廷教頭梅諾提（Cesar Luis Menotti）認為梅西是犯了錯，但沒有嚴重到要禁賽4場。而梅西過去不論在巴薩或國家隊都不會如此失控，如今可能是帶領阿根廷三度打入大賽冠軍戰均鎩羽而歸，讓他承受極大壓力所致。
「有人應該要告訴梅西，他可以幫阿根廷踢得更好，但讓阿根廷奪冠並不是他一個人的責任。」梅諾提說：「當然，要取代梅西也是不可能的。」
(中時電子報)
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