拉拉山輕旅行　原鄉部落觀光旅遊開跑

拉拉山輕旅行起跑，今年推出8條1日遊路線、2條2日遊路線，預計提供160車共2520人次，方便旅客來回綠色山林、充分休息。（甘嘉雯攝）

拉拉山輕旅行起跑，今年推出8條1日遊路線、2條2日遊路線，預計提供160車共2520人次，方便旅客來回綠色山林、充分休息。（甘嘉雯攝）

拉拉山輕旅行起跑，今年推出8條1日遊路線、2條2日遊路線，預計提供160車共2520人次，方便旅客來回綠色山林、充分休息。（甘嘉雯攝）

桃園市府行銷原鄉部落觀光的拉拉山輕旅行開跑，今年推出8條1日遊路線、2條2日遊路線，預計提供160車共2520人次，方便旅客來回綠色山林、充分休息，桃園市長鄭文燦歡迎市民來拉拉山作客，體驗泰雅風情與原鄉慢活魅力。

8條1日遊路線，包括泰雅有機之旅（嘎色鬧部落）、泰雅親水之旅（庫志部落）、泰雅生態之旅（佳志部落）、泰雅口簧琴文化之旅（溪口部落）、泰雅小米之旅（下溪口部落）、泰雅狩獵之旅（高義蘭部落）、泰雅尋根之旅（義興部落）、泰雅FUN之旅（羅浮部落）等。

每條路線每人收費1000元，2日遊則規畫泰雅高義蘭部落的拉拉山神木之旅（巴陵部落、高義部落），以及泰雅溪口部落文化之旅（溪口部落）等2條路線，每條路線每人收費3200元，提供民眾不同的旅遊選項。

(中時)