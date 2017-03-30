育幼院摔死少年被停業 機構調整規模延至11月復業
苗栗縣私立聖方濟育幼院，去年10月間因生活輔導員情緒失控，摔傷院內少年致死，縣府社會處以違反兒童及少年福利與權益保障法規定，裁處停業6個月。但院方有意縮減規模，將申請延長停業時間全面改善，預定今年11月再行復業。
社會處表示，聖方濟經因違反兒少權法第83條第1款規定，且違反情節嚴重，經縣府依同法第107條第1項規定裁處自去年11月1日起停業6個月，至今年4月30日期滿。
停辦期間，社會處依衛生福利部社會及家庭署指示組成專案輔導小組，邀請外聘專家學者協助該機構訂定改善目標，並研訂具體評估指標，以確認機構改善結果是否符合兒少最佳利益，分別於今年1月5日、3月16日召開2次專案輔導會議，機構亦積極配合改善，並引入更多資源及專業，期能再為兒少提供服務。
但育幼院相關作業不及，須於4月15日前向縣府提出延長停業時間，再言明預定於11月相關作業完成後復業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。