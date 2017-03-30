育幼院摔死少年被停業 機構調整規模延至11月復業

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苗栗縣私立聖方濟育幼院，去年10月間因生活輔導員情緒失控，摔傷院內少年致死，縣府社會處以違反兒童及少年福利與權益保障法規定，裁處停業6個月。但院方有意縮減規模，將申請延長停業時間全面改善，預定今年11月再行復業。

社會處表示，聖方濟經因違反兒少權法第83條第1款規定，且違反情節嚴重，經縣府依同法第107條第1項規定裁處自去年11月1日起停業6個月，至今年4月30日期滿。

停辦期間，社會處依衛生福利部社會及家庭署指示組成專案輔導小組，邀請外聘專家學者協助該機構訂定改善目標，並研訂具體評估指標，以確認機構改善結果是否符合兒少最佳利益，分別於今年1月5日、3月16日召開2次專案輔導會議，機構亦積極配合改善，並引入更多資源及專業，期能再為兒少提供服務。

但育幼院相關作業不及，須於4月15日前向縣府提出延長停業時間，再言明預定於11月相關作業完成後復業。

(中時)