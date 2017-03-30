南華大學企管系林煒倫獲頒「全國大專優秀青年」

南華大學企管系林煒倫(右)獲頒「全國大專優秀青年」。（余信賢翻攝）

救國團主辦的「106年度全國大專優秀青年」得獎名單在青年節當天公布，而「全國優秀青年」是由南華大學企管系4年級林煒倫獲得。每年的全國大專優秀青年遴選活動都是先由學校推薦，再經過救國團審查。

救國團每年都會在青年節當天舉辦全國優秀青年遴選活動，每間學校只能推薦2名最優秀的學生，因此可以獲得這個獎項相當可貴。南華大學企管系4年級林煒倫獲得「106年度全國大專優秀青年」的「全國優秀青年」獎項，而另一位創意產品設計系3年級杜旻蓉獲得「嘉義縣市優秀青年」獎項。

獲得「全國優秀青年」林煒倫同學，目前是企管系4年級學生，在學校擔任學生社團聯合會會長，協助學校籌辦眾多大型活動，也積極參加海外研習活動，也為學校獲得國內外多項榮譽獎項。

林煒倫同學表示，這次能夠在全國優秀青年遴選活動中獲獎，要感謝師長的肯定及推薦。在遴選活動過程中，自己也和各校的精英進行交流分享。其實每一個人都是為自己的夢想不斷努力，並且積極面對各項挑戰，讓自己的未來更加精彩。

而另一位杜旻蓉同學是創意產品系3年級學生，獲得了「嘉義縣市優秀青年」獎項，她在2年級時擔任系學會會長及熱舞社美宣，在2年級期間課業與社團兼顧下相當疲憊，但也獲得許多其他同學所沒有的能力。她也開心的表示，自己帶領的社團與系學會都在評鑑中獲得佳績，自己在暑假期間到泰北擔任志工服務，傳遞綠色環保理念，也因此獲得教育部的「佳行獎」。

(中時)